عجمان تتزين بـ 2000 لوحة مضيئة

عجمان ( الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث زينت الحدائق والميادين والجسور بالإمارة ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة بما يقارب 2000 لوحة مضيئة، تعكس فرحة الجماهير بالعيد.

وأكدت الدائرة استمرارية استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح.

وأوضحت الدائرة أن المقصب المركزي يفتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، لافتة إلى أنها وفرت الكوادر المؤهلة من فنيين وأيدٍ عاملة لخدمة العملاء، إضافة إلى فحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب أنواع الأضاحي كافة، وتوفير الاحتياجات الضرورية كافة لسير العمل في المقصب.

ونوهت الدائرة بأن المقصب يستقبل المتعاملين بواسطة المركبات فقط، وأن الكادر الطبي يعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي، وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما سيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.

وبينت الدائرة أن مقصب مصفوت يستقبل المتعاملين طيلة أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويستقبل مقصب المنامة المتعاملين أول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرةً وحتى الرابعة مساءً، ويتواصل العمل بقية أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصرًا.

فريق

قالت بلدية عجمان إن فرق العمل تأكدت من جاهزية الشحنات الواردة لسوق المواشي، والتي طابقت معايير السلامة، مشيرة إلى أن الكوادر تواصل عمليات التفتيش الدوري على سوق المواشي، من أجل تفقد الوضع الصحي للحيوانات الموجودة في الحظائر، والتأكد من أن الحيوانات كافة في حالة صحية جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب، وعدم التعامل مع الجائلين، حيث حذرت إدارة الرقابة والتفتيش البلدي كل من يخالف التعليمات الصادرة، بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون، وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر التواصل على الرقم المباشر 80070.

خطة شاملة

أعدت بلدية عجمان، خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

وأعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة، على أن يستأنف العمل بخدمة دفع رسوم المواقف في يوم السبت الموافق 1 يوليو.

وفيما يتعلق باستقبال الشحنات الغذائية، بينت الدائرة أن مكتب التجارة الغذائية يواصل التنسيق مع دائرة الميناء والجمارك بعجمان، لمزامنة أوقات العمل، بما يضمن استمرارية فحص وإفراج الحاويات الغذائية، وأكدت الدائرة استمرارية الموافقة لاستقبال تحويل الشحنات الغذائية لشركات إمارة عجمان على نظام زاد الاتحادي من الموانئ الأخرى إلى مخازن الشركات بالإمارة، مؤكدة جدولة تفتيش الحاويات المحولة حسب الوقت، واستمرار الموافقة على طلبات الإفراج الصحي للشحنات الغذائية.