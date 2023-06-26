1000 شكل هندسي بمنطقة الظفرة

الظفرة (وام)

قام فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة بتركيب أعمال الزينة على مستوى مدن المنطقة والشوارع الرئيسية ومنفذ الغويفات الحدودي ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تركيب أكثر من 1000 شكل هندسي ضوئي يحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، مثل «عيدكم مبارك، عساكم من عواده، وعيد أضحى مبارك»، بالإضافة إلى أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد مستوحاة من التراث الإماراتي. وحرصت بلدية منطقة الظفرة على زيادة أعداد الأشكال الهندسية تعبيراً عن فرحة العيد مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب زينة عيد الأضحى المبارك، واستخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة والصديقة للبيئة في جميع نطاق أعمال الزينة للمحافظة على استدامة الموارد.