4 مراقبين وطبيب للإشراف على سوق المواشي في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تنظيمها حملات تفتيشية موسعة موجهة إلى منشآت بيع اللحوم والدواجن والأسماك وسوق المواشي، وذلك بهدف إحكام الرقابة عليها خلال فترة قبل وبعد حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: «إن الصحة العامة متمثلة في قسم الرقابة والخدمات البيطرية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على منشآت بيع اللحوم والدواجن والأسماك، سواء المنفصلة أو الملحقة بالأسواق المجمعة؛ منها الهايبر والسوبر ماركت، وذلك قبل وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف التحقق من مدى التزامها بالاشتراطات كافة المتعلقة بالصحة العامة، خاصة خلال هذه الفترة التي يكثر الإقبال عليها من قبل المستهلكين».

وذكرت أن تلك الحملات الميدانية المنفذة من قبل المراقبين تأتي كذلك للتأكد من صحة اللحوم والمنتجات المعروضة في الأسواق والمنشآت المختلفة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحقق من الذبائح المعروضة، وأنه تم ذبحها بأحد المسالخ المعتمدة، سواء داخل الدولة أو خارجها، والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة النشاط.

وأشارت إلى القيام كذلك بتنظم حملات ميدانية للتحقق من الحيوانات الموجودة في سوق المواشي، حيث يوجد طبيب مختص وعدد (4) مراقبين للإشراف على السوق، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بالسوق، وكذلك متابعة الحالة الصحية للحيوانات، وعزل المريض منها للعلاج ومراقبة برنامج رش الحيوانات الدوري المعتمد من القسم.

وأضافت: «نعمل على التأكد من فحص ورش وتسجيل الحيوانات الواردة للسوق، كما يوجد مراقبون على مدار ساعات العمل لمراقبة صحة الحيوانات ونظافة الحظائر والحركة التجارية بصفة عامة، ويتم تكثيف العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عن طريق مضاعفة المراقبين وامتداد ساعات العمل لضمان تقديم أضاحٍ خالية من الأمراض، وفي حالة صحية جيدة للمستهلكين».