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بلدية الظفرة تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة العيد

بلدية الظفرة تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة العيد
27 يونيو 2023 01:09

الظفرة (وام)

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أعلنت بلدية منطقة الظفرة، أن فرق التواجد البلدي التابعة لها، أعدَّ مجموعة من الفعاليات في حدائق ومتنزهات مدن منطقة الظفرة كافة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتضمن مجموعة من العروض المتنوعة التي تسهم في إدخال الفرحة والسرور في نفوس سكان وزوار مدن المنطقة.
وتتضمن الفعاليات تقديم المسابقات على المسرح، وتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور، بالإضافة إلى تخصيص مناطق لألعاب الأطفال وسوق للأسر المنتجة، فضلاً عن ركن الورش الترفيهية للأطفال التي تشمل الرسم على الوجه والتشكيل بالرمال وحضور شخصيات كرتونية، ومشاركة الفرق الشعبية وعروض الليزر والأضواء والألعاب النارية.
وأوضحت البلدية أن الاحتفالات والفعاليات ستقام ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولمدة ثلاثة أيام في الحديقة العامة بمدينة زايد، وحديقة مدينة المغيرة، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي، والحديقة العامة بمدينة السلع، والحديقة العامة بمدينة دلما، حيث ستبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

الظفرة
بلدية الظفرة
عيد الأضحى
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