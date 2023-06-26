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رقابة على أسواق العين

مفتش من بلدية العين خلال فحص محتويات أحد المحال (وام)
27 يونيو 2023 01:09

العين (وام)

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 أعلنت بلدية مدينة العين، رفع جاهزيتها استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف العمل الرقابي في المراكز والأسواق التجارية والمنشآت غير الغذائية، من خلال تفعيل خطة التفتيش التي تتضمن حملات تفتيشية في جميع المناطق والأحياء السكنية والأسواق الرئيسية والمرافق الترفيهية في المدينة.
وتتضمن استعدادات إدارة الرقابة والتفتيش في البلدية، لاستقبال العيد المبارك، إعداد خطة عمل وجدول للمناوبات يضمن توزيع المراقبين على سوق السمك والخضراوات «الشبره» للفترتين الصباحية والمسائية طوال أيام العيد، واستمرارية العمل الرقابي على الأسواق، مع وضع عدد من الخطط الاستباقية والإجراءات الوقائية والضوابط في منطقة مبزرة الخضراء والمرافق الترفيهية والمناطق السياحية، لضمان المحافظة على المظهر العام للمدينة وعلى سلامة المواطنين والمقيمين والزوار ومرتادي المنطقة.
بدورها، أكدت إدارة الصحة العامة في البلدية، اتخاذها الاستعدادات كافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت غير الغذائية، مثل مراكز التجميل الرجالية والنسائية وصالات الرياضة الخاصة للسيدات ومصابغ الملابس وصالات ألعاب التسلية والورش الفنية، وذلك حرصاً على المحافظة على السلامة العامة لكل من العاملين والمستفيدين من الخدمات في هذه المنشآت.
وتضمنت استعدادات الإدارة، تكثيف الزيارات الدورية على جميع المنشآت غير الغذائية، وإعداد خطط للتفتيش في كل مناطق مدينة العين، واستقبال الاستفسارات من المتعاملين عن هذه المنشآت ومعالجتها.

العين
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