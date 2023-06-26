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إسعاد 861 يتيماً بحلوى العيد

إسعاد 861 يتيماً بحلوى العيد
27 يونيو 2023 01:09

أبوظبي(الاتحاد)

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سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، 303 علب حلوى استفاد منها 861 يتيماً في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية ضمن مشروع «حلوى العيد»، الذي يتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.
 وقالت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: «ارتأينا مشاركة أسر الأيتام فرحة العيد بتقديم حلويات العيد لهم، فقد وضعنا قائمة استهدفنا منها الأسر الحديثة التسجيل من باب خلق فرص أولية للتواصل معهم لكونهم موضع رعاية واهتمام للمؤسسة، وأيضاّ الأسر التي تواجه أوضاعاً نفسية أو اجتماعية محددة، فهم كذلك موضع عناية خاصة، وتواصلنا معهم تعميق للترابط فيما بيننا».وتابعت: «دعم (حلوى العيد) هذا العام مشاريع أمهات وفتيات المؤسسة ممن لديهن الخبرة في مجال إعداد الحلويات، وتمكينهن اقتصادياً مما يقدم دخل جيد، ويحقق تمكيناً اجتماعياً لهن، فإنه لا يخفى على الجميع مدى الشعور الجميل الذي يعكسه الترابط المجتمعي في هذه المواسم، ونحن في المؤسسة نرى أهمية بالغة لخلق الفرص التي تزيد من هذه الروابط والأثر نراه واضحاً على الأيتام من فرحة تلقيهم لحلوى العيد أو ما شابه وتواصلنا معهم يعكس ترابطنا معهم ويحقق شعورهم بالفرح».

مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
عيد الأضحى
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