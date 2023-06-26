«أبوظبي للصحة العامة» يدعو الحجاج لتجنب الإجهاد الحراري

هدى الطنيجي (ابوظبي)

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة، الحجاج إلى اتباع عدد من النصائح والإرشادات الصحية التي تحافظ على سلامتهم طوال رحلة الحج، وتجنبهم التعرض إلى الإجهاد البدني، بالإضافة إلى أخذ الأدوية للحالات التي تتطلب تناول أدوية بصفة مستمرة، وطلب تقرير مفصل عن الحالة يوضح فيها المرض والأدوية والجرعات للمساعدة على متابعة الحالة الصحية إذا تطلب الأمر.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «ننصح الحجاج باستشارة أطبائهم عن وضعهم الصحي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وفئة كبار المواطنين، كما ننصحهم بأخذ حقيبة طبية تحتوي على معقمات اليدين وأدوات التعقيم لتقليل انتشار الأمراض بين الحجاج، ومراهم الجروح ودواء خافض للحرارة ومسكن للآلام والكريمات المرطبة وضد الحروق والحساسية والكريمات المسكنة للآلام وغيرها، والتأكد من احتواء الحقيبة الشخصية على كريم واق من الشمس، إضافة إلى مواد التنظيف الضرورية للجسم كالفوط وفرشاة الأسنان».

وتطرقت إلى بعض النصائح العامة للوقاية من الأمراض المعدية، منها أهمية غسل اليدين باستمرار، خاصة بعد العطس والسعال، واستخدام دورات المياه، وتناول الأطعمة، واستخدام سجادة صلاة خاصة لكل فرد، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك للوقاية من ضربات الشمس، والحرص على تناول وشرب السوائل باستمرار للحفاظ على رطوبة الجسم، والتواجد في أماكن ذات تهوية مناسبة، والمخصصة للحجاج في مختلف المرافق.

الأماكن المزدحمة

دعت الدكتورة الهاجري إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، ولبس الكمام بشكل عام أثناء أداء مناسك الحج في الأماكن المزدحمة ما لم تكن هناك مشكلة تنفسية تحد من ذلك، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالألياف الغذائية والمعادن والأغذية المتوازنة لتقوية الجسم وزيادة قدرته على تحمل وتأدية المناسك، وتجنب الأطعمة المليئة بالدهون والوجبات السريعة، وضرورة طلب المساعدة الطبية من الفرق المنتشرة في مختلف المواقع في حال الشعور بأي ألم أو أعراض.