612 مصلى وجامعاً لصلاة عيد الأضحى في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جاهزية مصليات وجوامع عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وغيرهما من الجهات المختصة، حيث تم تخصيص 612 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة، موزعة على مدن الإمارة وضواحيها، كما خصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والبشتو، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية. وتقام الصلاة عند الساعة (05:47 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:46 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:46 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:44 صباحاً).