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الإمارات

فريق من جامعتيْ الإمارات وأم القرى يطور نظاماً ذكياً

فريق من جامعتيْ الإمارات وأم القرى يطور نظاماً ذكياً
27 يونيو 2023 01:09

العين (الاتحاد)

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طوّر فريق بحثي من جامعة أم القرى ومركز الإمارات لأبحاث التنقل بجامعة الإمارات العربية المتحدة، نظاماً ذكياً يتنبأ بحالات الإجهاد الصحي والنفسي بدقة تزيد على 75%، ما يدعم متخذي القرار في المملكة العربية السعودية للمراقبة الآنية للمخاطر المتعلقة بالحجاج والمعتمرين.
 وأوضح الدكتور علي الشاعري، الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة، رئيس الفريق البحثي من قبل جامعة أم القرى، أنه: «في كل عام يأتي إلى الحج أكثر من 2 مليون حاج في فترة زمنية لا تتعدى العشرة أيام، ومتوسط أعمار هذه الحشود يتراوح بين 40 و70 سنة، ونسبة كبيرة منهم مصابون بأمراض مزمنة كأمراض السكري وأمراض القلب، ما يجعل إدارة حركة هذه الحشود أكثر تحدياً من إدارة أضخم الأحداث الرياضية العالمية، والهدف المنشود من تطوير هذا النظام من خلال التعاون الدولي بين الجامعتين في هذا المشروع البحثي المدعوم من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، هو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمساعدة متّخذي القرار في إدارة حشود المشاعر المقدسة بكفاءة ودقة عالية».
 من ناحيته، قال الدكتور حمد الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل، رئيس الفريق البحثي من قبل جامعة الإمارات: «إن هذا النظام يستند إلى تطبيق يعمل على الهواتف الذكية تمّ تطويره لدمج البيانات المكانية والمؤشرات الحيوية التي تُجمع من خلال المجسات الملبوسة لبناء قاعدة بيانات سحابية وفق عملية مزامنة ومعايرة ليتم استخدامها كمدخلات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تكشف عن حالات الإجهاد النفسي والبدني لعيّنة من الحجاج قابلة للتعميم».

جامعة أم القرى
جامعة الإمارات
السعودية
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