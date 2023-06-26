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«الشارقة الخيرية» تطلق «فرحة العيد» للأسر المتعففة

«الشارقة الخيرية» تطلق «فرحة العيد» للأسر المتعففة
27 يونيو 2023 01:09

الشارقة (وام)

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 أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «فرحة العيد» التي شملت توزيع العيدية وفوالة العيد على عدد من الأسر المتعففة، بالإضافة إلى توزيع الألعاب على أطفال تلك الأسر، وذلك ضمن مبادراتها خلال عيد الأضحى المبارك، وسعيها لإضفاء المزيد من البهجة والسرور على نفوس الأسر المتعففة، وتعزيز الروح المجتمعية والترابط.
تم تنفيذ المبادرة بمقر جمعية الاتحاد النسائي، وبمعرفة مكتب التطوع والخدمة المجتمعية، وبمشاركة من فريق جود التطوعي.
وقالت مريم الشامسي، مدير إدارة التطوع والخدمة المجتمعية: «قمنا بتوزيع مبالغ العيدية وأطباق الحلويات على عدد من الأسر المتعففة المسجلين بكشوف الجمعية»، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي نهج تتبعه الجمعية بشكل سنوي خلال أيام العيد بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوس هؤلاء المستفيدين.
وتوجهت الشامسي إلى جميع المحسنين بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، كما شكرتهم على دعمهم لمشاريع الجمعية ومبادراتها المتواصلة، مثمنة تعاون جمعية الاتحاد النسائي في تنفيذ هذه المبادرة المجتمعية.

جمعية الشارقة الخيرية
عيد الأضحى
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