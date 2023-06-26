شرطة رأس الخيمة تدشن خطة أمنية لاستقبال العيد

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استكمال إجراءات خطة جاهزيتها واستعداداتها الأمنية الشاملة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك أعاده الله بالخير واليمن والبركات، وذلك من خلال التعامل مع جميع الاستفسارات والحالات الطارئة، في جميع مناطق الاختصاص، موجهة الجمهور بالاتصال على الرقم 901، للإجابة عن أي استفسارات أو الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات مرورية أو مجتمعية محتملة.

وأعلنت شرطة رأس الخيمة، توفير 1496 رجل أمن و354 مركبة شرطية وأمنية و73 مركبات إطفاء و80 مسعفاً و40 مركبة إسعاف و1 طائرة عمودية و3 غرف عمليات (متحركة-ثابتة) و27 آلية للدعم الطارئ و2 زورق إنقاذ بحري و37 دورية للإنقاذ الرملي - الجبلي لتأمين المساجد والمصليات الكبيرة كافة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، وستنتشر الدوريات أمام المقاصب والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، وفي الطرق كافة، والمناطق الحيوية والسياحية، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

كما ناشدت الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، والحفاظ على ضبط أمن الطرق، مشددة على مرتادي الشواطئ ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتركيز الانتباه على الأطفال داخل وخارج المنازل في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، كما دعت الأهالي وأولياء الأمور، إلى عدم السماح لأبنائهم بالتسلية واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات واندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية جسيمة.

بيئة آمنة

سعياً إلى تهيئة بيئة آمنة لأفراد المجتمع للترفيه والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية، تم تنسيق الجهود مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لمراقبة من يقومون بتعكير صفو أجواء العيد بأي ممارسات خارجة عن القانون، للحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يتسبب بها البعض خلال الأعياد والمناسبات، حرصاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على نشر وتعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على ترسيخ دعائم الاستقرار في المجتمع، تعزيزاً لجودة الحياة.