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«سكايب» لتواصل نزلاء «إصلاحية دبي» مع ذويهم

مروان جلفار
27 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، توفير المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر برنامج التواصل «سكايب»، بحيث يبقى التواصل مُتاحاً خلال أيام إجازة العيد الرسمية.
وقال العميد جلفار، إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها خلال فترة الأعياد الماضية، ستستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة أنها مكنتهم من التواصل مع عائلاتهم داخل الدولة أو خارجها، وساهمت في إسعادهم.
وقال: «الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قررت منح النزلاء والنزيلات فرصة التواصل عبر برنامج (سكايب) مع أسرهم وأحبائهم، وذلك في إطار الحرص على توفير الدعم اللوجستي الكامل لهم ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مسلم»، مُهنئاً العالمين العربي والإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن يعيده الله عليهم دائماً باليمن والبركات.

مروان عبد الكريم جلفار
شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
عيد الأضحى
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