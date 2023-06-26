فتح باب التسجيل لـ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»

الشارقة (الاتحاد)

وجَّه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعوة لرواد الحقل الأكاديمي والتعليمي من الباحثين والكُتّاب في مجال الاتصال الحكومي والتأثير الجماهيري، إلى المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وفئاتها المخصصة لتكريم المؤلفات والأبحاث في علوم الاتصال، حيث تواصل استقبال طلبات التقدم لجميع فئاتها العربية والعالمية حتى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.

وتسعى الجائزة عبر هذه الفئات، إلى توسيع جهودها في دعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة في الاتصال والإعلام، والدفع بالرسائل ذات التأثير القيّم والإيجابي، عبر توظيف أدوات الاتصال والتأثير الجماهيري، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، من أجل الوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور المستهدف، وهو ما يستلزم تعزيز البحث الأكاديمي في هذا المجال، وتوفير مناخ مناسب للمتخصصين من الكتاب والباحثين والأكاديميين لتقديم أفضل ما لديهم لتطوير علوم الاتصال.

ومن بين فئاتها العالمية، تكرم الجائزة الباحثين والمؤسسات الحكومية التعليمية والأكاديمية في جائزة «أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي»، تناول تحديات الاتصال الحكومي أو قدم حلولاً ومنهجية اتصال عملية قابلة للتطبيق، وهي تمنح لفائزين، الأول في فئة «جائزة أفضل بحث فردي أو جماعي»، والثاني في فئة «أفضل بحث من جهات حكومية أو شبه حكومية أو خاصة»، سعياً من الجائزة إلى تحقيق أثر إيجابي أكثر عمقاً واتساعاً عبر الاتصال المؤسسي والحكومي وإشراك الجانب الأكاديمي في دعم نجاح منظومة عملية الاتصال.

المؤلفات البحثية

تقديراً لدور المؤلفات البحثية في الارتقاء بعملية الاتصال الجماهيري، استحدثت الجائزة فئة عالمية أخرى لـ «أفضل كاتب أو مؤلف في علوم الاتصال الحكومي» تُمنح لأصحاب الكتب والمؤلفات التي تتناول الاتصال الحكومي من زاوية نظر جديدة ومغايرة قادرة على ترك أثر واضح في ممارساته، وتضيف إلى معارف المهتمين بتقنيات ومنهجيات جديدة، مع الوضع في الاعتبار اعتماد الكِتاب من قبل المؤسسات الأكاديمية، وتحقيقه انتشاراً واسعاً بين القُرّاء.