تعاون بحثي وأكاديمي بين «تريندز» و«أميركية دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون استراتيجية مع الجامعة الأميركية في دبي، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات البحثية والأكاديمية، إلى جانب تبادل الخبراء والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تعزز الشراكة بين الطرفين الأساليب المبتكرة في النشر العلمي المشترك.

وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في دبي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين «أميركية دبي» و«تريندز»، تفتح المجال واسعاً أمام التبادل البحثي والأكاديمي على المستويات كافة، كما تُعد الاتفاقية إضافة محورية لمسيرة البحث العلمي والإنتاج المعرفي المشترك، حيث تدعم إنتاج بحوث ودراسات استشرافية واجتماعية واقتصادية رصينة، كما يسمح التعاون بتبادل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم. بدوره، أوضح فهد المهري، أن توقيع مذكرة التعاون مع «أميركية دبي» يستمد أهميته من كونه يدعم التعاون العلمي والبحثي، من خلال تقوية شبكات العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات التي تتناولها كل من الجامعة والمركز، فضلاً عن دورها الفعال في تحقيق رسالة الجامعة الهادفة إلى تمكين طلبة العلم، وشرائح المجتمع كافة، من امتلاك القدرة على المبادرة والإبداع والتفكير البناء، وترسيخ التوازن النفسي والفكري والمادي، ليتحول المجتمع بمختلف أطيافه إلى منارة علمية وأنموذجاً عالمياً مؤثراً في التوجه العالمي بعقلية مبدعة وقيم إنسانية نبيلة وتعاون بنّاء لخير البشرية.