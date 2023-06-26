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«مالية الوطني» تناقش «الحساب الختامي للاتحاد»

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي، مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات الخاصة بها، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

المجلس الوطني الاتحادي
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