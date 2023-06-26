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الإمارات

وفدٌ من تركمانستان يزور أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

خلال اللقاء (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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 زار وفدٌ من جمهورية تركمانستان برئاسة مهري باشموفا، نائبة وزير خارجية تركمانستان، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وكان في استقبالها أحمد الحي الهاملي، سفير الدولة لدى تركمانستان، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
وفي إطار الزيارة، ترأست باشموفا جلسةً بعنوان «تركمانستان: مبدأ الحياد الإيجابي»، وأتاحت الجلسة منصةً للمشاركين من الطلبة الدبلوماسيين لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للتعرف عن كثب على النهج الدبلوماسي الذي تتبناه تركمانستان والتزامها بالحياد، وتعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قوةً دافعة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المعرفة، وتأهيل جيلٍ جديد من قادة العمل الدبلوماسي والحكومي لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية. 

الإمارات
تركمانستان
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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