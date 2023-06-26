«أبوظبي التقني»: 31 خريجاً يتصدرون أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تخريج 1897 طالباً وطالبة، منهم 1037 مواطناً و860 مواطنة يمثلون الدفعة السادسة عشرة لخريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023/2022 في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني» بمختلف إمارات الدولة، فيما تصدر 31 خريجاً وخريجة، قائمة الأوائل في ثلاثة مسارات متخصصة، هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وقال الدكتور مبارك الشامسي: «إن الدفعة الجديدة من خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، تنوعت تخصصاتها ما بين الهندسة والابتكار، وهندسة الطيران، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة الوثيقة بمتطلبات النهضة الصناعية في حاضر الدولة ومستقبلها»، داعياً الخريجين إلى مواصلة التعلم والتفوق لرد الجميل للوطن الغالي والقيادة الرشيدة التي تواصل دعمها المادي والمعنوي غير المحدود لتمكين «أبوظبي التقني» والمؤسسات التابعة له كافة من صناعة أجيال وطنية متخصصة ومتفوقة من أبناء وفتيات الوطن القادرين على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي والخطط الاستراتيجية للدولة واستشراف المستقبل وفق منظومة للتعليم التقني والمهني، تواكب أحدث النظم والآليات والمناهج والمختبرات اللازمة لصناعة أجيال المستقبل.

وقال المهندس علي محمد المرزوقي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة: «إن عدد خريجي برنامج العلوم المتقدمة هذا العام بلغ 208، وبلغ عدد خريجي المسار المتقدم 964، فيما بلغ عدد خريجي المسار العام 725 جميعهم مواطنون»، مؤكداً أن نتائج الخريجين في المسارات الثلاثة، تعكس المستوى المتطور دائماً لخريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، التي تفتح أبوابها حالياً أمام شباب وفتيات الإمارات للالتحاق بها، حيث يمكن التقدم بطلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التقديم المباشر في أي من أفرع ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة.

ومن جهته، قال عيسى عبدالله المرزوقي، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية: «إن قائمة الأوائل تضم 31 خريجاً وخريجة (إماراتيين)، حيث تتراوح نسب تفوق الأوائل ما بين 99.9% و98.4% وتشمل 11 في برنامج العلوم المتقدمة، و10 في المسار المتقدم، و10 في المسار العام».

نظام متقدم

قال الأوائل إنهم قد حصلوا خلال دراستهم في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني» على نظام تعليمي متقدم ومتميز يؤهلهم لوظائف المستقبل بجدارة، مثمنين عالياً جهود القيادة الرشيدة في تمكين «أبوظبي التقني» و«التكنولوجيا التطبيقية» من طرح وتطبيق هذا النظام التعليمي التطبيقي المتخصص والمتقدم، وهو النظام المشهود له والقادر على أن يمكنهم من مواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية وخلال عملهم المستقبلي في كبرى المؤسسات والشركات العالمية والمحلية المتخصصة، مؤكدين عزمهم وإصرارهم الدائم على مواصلة التميز والتفوق لرد الجميل إلى الوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

الطلاب الأوائل

مريم عثمان عبدالله أبوبكر العمودي، برنامج العلوم المتقدمة

أحمد محمد المر علي النيادي، العلوم المتقدمة

أحمد وليد سعيد مسعود المزروعي، العلوم المتقدمة

عبدالله عصام حسين الحامد، العلوم المتقدمة

مها سالم مبارك سالم البريكي، العلوم المتقدمة

روضة أحمد عبدالله سعيد الكلباني، العلوم المتقدمة

آمنة عبدالله راشد آل حميد النيادي، العلوم المتقدمة

موزة سعيد سلطان تريم الكتبي، العلوم المتقدمة

عبدالله محمد علي عبدالله الحمادي، العلوم المتقدمة

راشد عبدالله خدوم حمد النعيمي، العلوم المتقدمة

محمد سعيد عوض عبيد الكعبي، العلوم المتقدمة

أروى عوض علي حسين النعيمي، المسار المتقدم

عبد الله خميس ناصر على الرويحي، المتقدم

ريم مبارك خلف المزروعي، المتقدم

النوى خالد علي ناصر الحارثي، المتقدم

نورة علي محمد قسوم النقبي، المتقدم

ميرة حمد أحمد العلكيم الزعابي، المتقدم

أمل طاهر مصطفى الحامد، المتقدم

علي محمد مبارك محمد الغفلي، المتقدم

سيف علي صالح عبدالله الجسمي، المتقدم

خديجة أحمد عبدالله محمد الخزرجي، المتقدم

عائشة علي خميس علي صفداني، العام

أسماء فيصل محمد سيد علي، العام

سعود خالد محمد جعفر محمد الحمادي، العام

مبارك سالم محمد مبارك الكثيري، العام

سلطان عبدالله محمد عبدالله الصيعري، العام

عائشة محمد أحمد سيف الغفلي، العام

إيمان خليل إبراهيم علي الحوسني، العام

شما صالح أحمد صالح الحمادي، العام

مريم هلال محمد حميد الحجري، العام

مريم محمد سليمان مراد ميراك البلوشي، العام