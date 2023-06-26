الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة أحياناً على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً. وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها من 10 - 25 كلم/س تصل إلى 35 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والثاني عند الساعة 07:18 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 02:31. وفي بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند الساعة 05:59 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 23:25.