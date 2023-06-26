«كيف تختار أضحيتك؟» في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين، متمثلة في قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، حملة إرشادية تحت عنوان «كيف تختار أضحيتك؟» للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة، والمساهمة في رفع الوعي لدى الجمهور، والتعريف بالشروط الصحية للأضحية قبل وبعد الذبح.

وأفادت هيفاء علي سيف، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، بأن جميع الكوادر البيطرية المتخصصة في الإرشاد البيطري موزعة في أسواق المواشي التابعة للدائرة، لتثقيف المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بكيفية اختيار الأضحية السليمة، والشروط الواجب توافرها فيها من خلال توزيع المنشورات والرد على الاستفسارات.

وأضافت أنه عند اختيار الأضحية يجب أن تكون لائقة صحياً، ومطابقة للمواصفات الشرعية، كما يجب أن ‏‎تبلغ السن المحدد شرعاً، بأن يكون جذع من الضأن، أو ثنية من غيره والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، مؤكدة أن البلدية وفرت حظائر مجانية، دعماً لأصحاب «الحلال» ومربي الماشية من ملاك المزارع والعزب المواطنين في إمارة أم القيوين، إلى جانب توزيع أعلاف مجانية.

ودعت هيفاء علي، المستهلكين إلى تشجيع المنتج الحيواني المحلي الذي يتميز بجودته العالية، حيث يتغذى على أفضل أنواع الأعلاف التي تتماشى مع المعايير العالمية، ناهيك عن وصوله للمستهلك مباشرة دون تعرضه لعمليات الشحن التي تنهك عادة الحيوانات وتقلل من جودتها.