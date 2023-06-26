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مشروع لتصميم التحسينات المرورية حول المدارس في أبوظبي

جهود مكثفة لضمان السلامة المرورية أمام المدارس (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:11

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشروعاً لتصميم التحسينات المرورية حول المدارس في المدينة وضواحيها، ويأتي ضمن مشروع متكامل يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية لشبكة الطرق في أبوظبي وضواحيها.
وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ المشروع، مستهدفة الدرجة الأولى والخاصة في استشارت هندسة الطرق، حيث يتضمن المشروع تحسين وتأهيل وإنشاء مواقف وطرق مؤدية للمدارس، بما يجعلها أكثر أماناً للطلاب.
وأكدت البلدية أن تنفيذ مشروع تحسين السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس على وجه الخصوص، هو جزء من التزامها نحو تحسين مستوى السلامة لمستخدمي الطرق كافة، مستهدفين في البداية أغلى شريحة في المجتمع، وأكثرها عرضة للحوادث، ألا وهم الأطفال وطلبة المدارس على وجه العموم.
ويهدف المشروع إلى تحسين معايير السلامة في شبكة الطرق، وتحديداً المناطق المدرسية، ومن العناصر التي يشملها المشروع نقاط عبور المشاة، وتأمين ربط معابر وممرات المشاة، وتغيير سرعة المنطقة، وعمل مداخل للمنطقة ودهان الأسفلت باللون الأحمر وملمس أكثر خشونة بحيث يرفع مستوى انتباه السائقين، ووضع لوحات مرورية تحذيرية تشير إلى دخول منطقة المدارس، والعديد من الإضافات الأخرى التي تسهم في توفير بيئة عبور وانتقال آمنة لطلاب المدارس.
وأهابت البلدية بأولياء الأمور ومستخدمي الطرق بصفة عامة، وحول مناطق المدارس على وجه الخصوص، بالالتزام بمتطلبات السلامة المرورية والقوانين المرورية، مؤكدة أن تضافر جهود المجتمع مع الجهود المبذولة من قبلها من شأنه تحقيق الغاية المطلوبة بما يرتقي بمدينة أبوظبي ضمن أرقى مدن العالم، وبما يحفظ الأرواح نحو بيئة آمنة خالية من الحوادث والوفيات.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
السلامة المرورية
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