القائد العام لشرطة دبي يُقلد مساعديه وسام «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

قلد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمساعديه، لدورهم القيادي وإنجازاتهم المتميزة في قيادة فرق العمل الأمنية التي ساهمت في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، تقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضير وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

وجاء تقليد الأوسمة تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي الذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتقدم معالي الفريق المري، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المكرمة.

وقال معالي الفريق المري: «إننا نفخر بما تحقق من إنجاز أبهر العالم، وحدث أثبت للجميع بأن دولة الإمارات لها مكانتها العالمية الرائدة في استضافة المحافل الدولية الكبيرة، وبفضل من الله وبحكمة ودعم القيادة الرشيدة، استطاعت فرق العمل إدارة وتنظيم وإنجاز هذا الحدث بكل كفاءة وتميز واقتدار».