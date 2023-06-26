الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

القائد العام لشرطة دبي يُقلد مساعديه وسام «إكسبو 2020 دبي»

المري خلال تقليد الأوسمة (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إقامة دبي» تسعد أطفالاً من ذوي الدخل المحدود
بلدية دبي: تكثيف الحملات التفتيشية على مراكز التجميل

قلد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمساعديه، لدورهم القيادي وإنجازاتهم المتميزة في قيادة فرق العمل الأمنية التي ساهمت في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، تقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضير وأثناء وبعد انتهاء الحدث.
وجاء تقليد الأوسمة تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي الذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وتقدم معالي الفريق المري، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المكرمة.
وقال معالي الفريق المري: «إننا نفخر بما تحقق من إنجاز أبهر العالم، وحدث أثبت للجميع بأن دولة الإمارات لها مكانتها العالمية الرائدة في استضافة المحافل الدولية الكبيرة، وبفضل من الله وبحكمة ودعم القيادة الرشيدة، استطاعت فرق العمل إدارة وتنظيم وإنجاز هذا الحدث بكل كفاءة وتميز واقتدار».

شرطة دبي
دبي
إكسبو 2020 دبي
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©