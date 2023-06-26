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«قضاء أبوظبي» يستقبل وفداً من كلية دبي الطبية

خلال الزيارة (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من كلية دبي الطبية للبنات، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع الجهات المعنية، لتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
إلى ذلك، اطلع الوفد على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء وبيوت الخبرة العالمية، للوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال الحيوي، بما ينعكس على جودة الأداء، كما اطلع خلال الزيارة الميدانية على إجراءات العمل الفنية في المختبر الكيميائي بالمركز، والأجهزة التحليلية المتطورة.
وبحث الجانبان أطر تطوير التعاون وتقوية أواصر الشراكة الفاعلة، لا سيما فيما يخص الأبحاث العلمية التخصصية في مجالات السموم والكيمياء وعلم الطب الجنائي، وناقشا إمكانية الاستفادة من الخبرات العلمية للمركز بتدريب طالبات كلية الطب في المجالات ذات الصلة.
وأبدى الوفد خلال الجولة بالمركز، إعجابه بالإمكانيات والخبرات والمستوى العلمي والتقني للمختبر الكيميائي، مثنياً على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين، ودعم التعاون المشترك.

أبوظبي
كلية دبي الطبية
دائرة القضاء
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