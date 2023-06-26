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تعزيز سلامة السائقين في مجلس بالظفرة

جانب من الحضور خلال المحاضرة (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:08

الظفرة (الاتحاد)

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ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «دور الشاشات الإلكترونية في تنبيه وحماية السائقين» وتعزيز السلامة المرورية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، وبحضور عدد من أهالي المنطقة وموظفي مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وشارك في المجلس المقدم مهندس سعيد عبدالله الرشيدي، رئيس قسم البنية التحتية بقطاع شؤون القيادة، مشيراً إلى دور الشاشات الإلكترونية وأهدافها في المجالات المرورية والمجتمعية، كما أوضح ارتباط الشاشات الإلكترونية بمنظومة خفض السرعات في الأحوال الجوية المتقلبة للمحافظة على السلامة المرورية.
وأوضح المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي، رئيس قسم المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة، أن شرطة أبوظبي استخدمت أحدث الأنظمة المعنية بسلامة مستخدمي الطرق، وشرح آلية تفعيل منظومة تنبيه السائقين على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في إمارة أبوظبي التي تتكون من نوعين من الإضاءة الملونة تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون «الأصفر»، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق. وأشار إلى أنه وفقاً للمنظومة يكون وميض الإضاءة باللون «الأحمر والأزرق» لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري على الطريق، فيما يكون الوميض باللون «الأصفر» للتنبيه في الحالات الجوية كالضباب والغبار والأمطار والأحداث المراد التنبيه لها على الطرق.

شرطة أبوظبي
مجالس أبوظبي
مدينة زايد
الظفرة
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