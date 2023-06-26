الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الخدمات الأمنية» تتابع المشاريع التطويرية

«الخدمات الأمنية» تتابع المشاريع التطويرية
27 يونيو 2023 01:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق برج عجمان ون وإخماده في عجمان
عجمان تتزين بـ 2000 لوحة مضيئة

 ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، اجتماع الهيئة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ومتابعة أبرز المشاريع التطويرية المنفذة من قبل الهيئة.
حضر الاجتماع في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية عمر محمد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة العقيد سلطان خليفة بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعبدالله إبراهيم العوضي، مدير مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عجمان، والمهندس عمر أحمد بن سعيد بن عمير، مدير عام هيئة النقل.
وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور، والإشراف على المشاريع التي تنفذها في الإمارة.

شرطة عجمان
عجمان
حاكم عجمان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©