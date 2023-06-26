«الخدمات الأمنية» تتابع المشاريع التطويرية

عجمان (وام)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، اجتماع الهيئة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ومتابعة أبرز المشاريع التطويرية المنفذة من قبل الهيئة.

حضر الاجتماع في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية عمر محمد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة العقيد سلطان خليفة بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعبدالله إبراهيم العوضي، مدير مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عجمان، والمهندس عمر أحمد بن سعيد بن عمير، مدير عام هيئة النقل.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور، والإشراف على المشاريع التي تنفذها في الإمارة.