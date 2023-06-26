«الصحة» تنصح باتباع الإجراءات الوقائية ضد أمراض الصيف

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت محبة سالم آل صالح، رئيس قسم التثقيف وتعزيز الصحة العامة بإدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حروق الشمس والإنهاك الحراري من أكثر الأمراض التي تحدث في فترة الصيف، وبالتحديد في شهور يونيو ويوليو وأغسطس، وتتكرر إلى جانب ذلك أمراض عدة نظراً للتغيرات الجوية تشمل الحالات الصحية كالإجهاد الحراري الذي يحدث نتيجة التعرض المطول للحرارة المرتفعة دون توفر التهوية الكافية أو السوائل الكافية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب والصداع والدوار وضيق التنفس.

وبينت آل صالح حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توعية أفراد المجتمع فيما يخص الحالات الصحية الشائعة خلال فترة الصيف، حيث أطلقت المؤسسة الحملة التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بغرض نشر العديد من الرسائل والنصائح التثقيفية المتعلقة بالحالات الصحية الشائعة والإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها. كما تسعى المؤسسة لتنظيم الورش والمحاضرات التثقيفية لموظفي الجهات الحكومية والمحلية والخاصة وطلبة الجامعات وأفراد المجتمع، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لتجنب الحالات الصحية الشائعة في فصل الصيف.

ضربات الشمس

وقالت رئيس قسم التثقيف وتعزيز الصحة العامة بإدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إن ضربات الشمس تزداد في فصل الصيف والتي يتسبب خلالها التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية دون حماية كافية إلى حروق الشمس وإصابات الجلد، في حين قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بسرطان الجلد. كما تشمل الحالات الصحية خلال فترة الصيف النزلات المعوية التي تكثر نتيجة الإصابة بالتسمم الغذائي نظراً لتكاثر البكتريا في الطعام، وعلاوةً على ذلك، تتزايد حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي متمثلة في الزكام والتهاب الحلق خلال فصل الصيف بسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والتيارات الهوائية.

ونوهت بأنه يمكن تجنب الحالات الصحية خلال فترة الصيف عن طريق اتباع بعض الإجراءات الوقائية والتي تتمثل في الحفاظ على تناول الكثير من الماء والسوائل للوقاية من الجفاف، خاصة في الأيام الحارة وأثناء الرطوبة، والالتزام بوضع الواقي من الشمس (بعامل الوقاية 30 أو أعلى) كل ساعتين لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتقليل مخاطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد، ناهيك عن ارتداء الملابس المناسبة متمثلة في ملابس خفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة وفضفاضة للحفاظ على البرودة والراحة في الطقس الحار.

الفواكه والخضراوات

كما دعت إلى ضرورة تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء البطيخ والفراولة والخيار وغيرها من المنتجات الصيفية واستخدام النظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية وقبعات واسعة الحواف لحماية العين والوجه من أشعة الشمس، والحصول على فترات راحة في المناطق المظللة واستخدام المراوح أو أجهزة الرش للتبريد، خاصة خلال ساعات ذروة الشمس (من 11 صباحاً إلى 3 مساءً)، لتجنب التعرض المفرط للشمس، واتباع إجراءات سلامة ونظافة الغذاء مثل استخدام الأواني والأسطح النظيفة عند تحضير الطعام وطهي الطعام جيداً واختيار المطاعم ذات السمعة الطيبة عند تناول الطعام في الخارج، واستشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض غير معتادة أو مزعجة.