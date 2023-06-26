الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تناقش إنجاز  مشاريع المؤسسة التحولية

محمد سليم العلماء خلال ترؤسه الاجتماع بحضور الأعضاء (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصحة» تنصح باتباع الإجراءات الوقائية ضد أمراض الصيف
4 خطوات لعلاج الإدمان

عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأعضاء المجلس، لمناقشة اتجاهات تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل مبتكر، وآفاق تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وناقش الاجتماع الثالث عدداً من الجوانب المهمة تمثلت في مراحل ونسب إنجاز مشاريع المؤسسة التحولية التي من شأنها تعزيز تنافسية المؤسسة، وترسيخ مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب استعراض تقرير الأداء المؤسسي للربع الأول من العام الجاري الذي ركز على أهم الإنجازات والنجاحات، وكيفية البناء عليها، ومناقشة أبرز التحديات، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، بما ينسجم مع استراتيجيات المؤسسة والتوجهات الوطنية.
ورحب الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، في مستهل الاجتماع، بالأعضاء وثمن دورهم الجوهري في السعي نحو تطوير منظومة قطاع الرعاية الصحية، والتركيز على تقديم خدمات نوعية متنوعة بجودة وكفاءة عالية تلبي طموحات واحتياجات المرضى والمتعاملين، مؤكداً حرص المؤسسة على رفد منشآتها ومراكزها الصحية بأفضل الخدمات الصحية والرقمية التي تجعل من تجربة المريض أكثر سهولة وسلاسة ومرونة، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود من قبل قطاعات المؤسسة ووحداتها التنظيمية من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية، هي السبيل الأسرع لتحقيق رؤية وأهداف المؤسسة.
تكاملية وجاهزية
ناقش الاجتماع الثالث قراراته وتوصياته، ودوره في تعزيز مستوى الأداء في المؤسسة، وقياس مدى فاعليتها وتأثيرها بشكل إيجابي على سير عمل المؤسسة بما يتضمنه من مسؤوليات، بجانب التطرق إلى توصيات لجنة السياسات والاستراتيجيات، وتوصيات لجنة التدقيق والمخاطر، وذلك لضمان التكاملية والجاهزية وتحقيق التميز والريادة.
تحسين الخدمات
أكد الدكتور يوسف محمد السركال سعي المؤسسة نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد، وتطوير خدماتها وتحسينها بشكل دائم ومستمر بما يليق بتطلعاتهم، ويرتقي بمنظومة الخدمات الصحية في الإمارات، وترسيخ مكانتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تطويع الابتكار عبر خدماتها الصحية والرقمية كافة، ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير أفضل رعاية صحية للأفراد، وتحقيق الاستدامة في القطاع.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
محمد سليم العلماء
يوسف محمد السركال
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©