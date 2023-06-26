الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للسرطان» تنظم حملة للتبرع بالدم

سالم بن ركاض يتوسط عدداً من المشاركين في الحملة (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:08

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رقابة على أسواق العين
24 ألف مستفيد من برنامج المواد الغذائية المدعومة بالعين

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع خدمات بنك الدم في مدينة العين، حملة واسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دم.. تساوي حياة»، شملت مشاركة أبناء عدد من الجاليات المقيمة وأعضاء النوادي والمراكز الثقافية وأعضاء الجمعية في حملة التبرع، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور حمد سيف النعيمي، مدير خدمات بنك الدم في العين، وعدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين. 
وثمّن الشيخ الدكتور سالم بن ركاض التفاعل الكبير الذي تحظى به حملات التبرع بالدم التي تنظمها الجمعية، بالتعاون مع خدمات بنك الدم والمرافق الصحية، وحرص الجاليات المقيمة في الدولة على المشاركة فيها.
من جهته، أعلن الدكتور حمد سيف النعيمي، مدير خدمات بنك الدم في العين، تدشين حافلة جديدة للتبرع بالدم مزودة بأحدث التقنيات، والتي تشمل أسرّة ومقاعد حديثة مريحة للمتبرعين، وأجهزة تسهم في تسريع آلية سحب الدم وحفظه.

جمعية الإمارات للسرطان
بنك الدم
العين
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©