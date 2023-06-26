«الإمارات للسرطان» تنظم حملة للتبرع بالدم

العين (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع خدمات بنك الدم في مدينة العين، حملة واسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دم.. تساوي حياة»، شملت مشاركة أبناء عدد من الجاليات المقيمة وأعضاء النوادي والمراكز الثقافية وأعضاء الجمعية في حملة التبرع، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور حمد سيف النعيمي، مدير خدمات بنك الدم في العين، وعدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين.

وثمّن الشيخ الدكتور سالم بن ركاض التفاعل الكبير الذي تحظى به حملات التبرع بالدم التي تنظمها الجمعية، بالتعاون مع خدمات بنك الدم والمرافق الصحية، وحرص الجاليات المقيمة في الدولة على المشاركة فيها.

من جهته، أعلن الدكتور حمد سيف النعيمي، مدير خدمات بنك الدم في العين، تدشين حافلة جديدة للتبرع بالدم مزودة بأحدث التقنيات، والتي تشمل أسرّة ومقاعد حديثة مريحة للمتبرعين، وأجهزة تسهم في تسريع آلية سحب الدم وحفظه.