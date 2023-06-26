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الإمارات

حجاج الدولة يقضون ليلتهم في مشعر منى

حجاج الدولة في مشعر منى
26 يونيو 2023 22:30

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن المكتب يواصل جهوده لتوفير البيئة الملائمة والمثالية لخدمة حجاج دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الطموحة لراحة وإسعاد الحجاج.
وقال إن الحجاج تحركوا إلى مشعر منى، اليوم، لقضاء يوم التروية في المخيمات المخصصة لحجاج الدولة والمجهزة لتستوعب ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية ومن ثم التوجه غدا إلى مشعر عرفة لأداء الركن الأعظم وهو وقفة عرفة.
وأشار الكعبي إلى دور المكتب وحملات الحج الإماراتية نحو تجهيز المخيمات والمرافق لاستقبال حجاج الدولة وفقاً لخطط العمل التي وضعت مسبقاً، بالإضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة على أكمل وجه إلى جانب وجود عدد من الوعاظ والواعظات للاستفسارات والفتاوى.
ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج بتوجيهات القيادة الرشيدة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم وأثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج للعام 1444هـ، منوها بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميداني في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إداريا وإشرافيا.

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المصدر: وام
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محمد مطر الكعبي
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
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