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حاكم الشارقة يوجه بمساعدات سكنية لفئة من مواطني الإمارة

حاكم الشارقة يوجه بمساعدات سكنية لفئة من مواطني الإمارة
26 يونيو 2023 22:23

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برنامج «إسكان الشارقة»، بالتعاون مع لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، لإيجاد حلول للمواطنين الذين يعملون خارج حكومة الشارقة ورواتبهم تزيد عن 25 ألف درهم، ولديهم استقطاعات تزيد على 50% من رواتبهم، من أجل استقبال طلباتهم، وتمكينهم من الحصول على المساعدات السكنية وبناء منازلهم.
أعلن عن هذا التوجيه، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج «إسكان الشارقة»، خلال برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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سلطان القاسمي
مساعدات سكنية
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