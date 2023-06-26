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الإمارات

الطقس على الإمارات غدا

أبوظبي
26 يونيو 2023 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة أحياناً على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار شرقاً وشمالاً. وحركتها شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى ما بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني عند الساعة 07:18 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:31.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني عند الساعة 05:59 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.

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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
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