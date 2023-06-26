«فرحة عيد» تسعد 1094 طفلاً في الشارقة

استهدف مشروع "فرحة عيد" الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إسعاد 1094 طفلاً، من أبناء المستفيدين من الدائرة ومن دور الأطفال التابعة لها.

وتنظم "فرحة عيد" خلال عيدي الفطر والأضحى المبارك سنوياً، وتعد واحدة من سلسلة من المشاريع التي تنفذها الدائرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي تساهم في إسعاد الأفراد، تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي، والتي انطلقت منذ 2013 وهي مستمرة إلى اليوم، حيث تكمل عقدها الأول هذا العام.

وذكرت مريم الشامسي مدير فرع الحمرية - مدير مشروع فرحة عيد، أن الهدف هو إسعاد الأطفال بالعيدية أسوة بغيرهم من الأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، وكي لا يشعروا بالوحدة في هذه المناسبة، وإضفاء الفرحة على نفوس الأطفال المستفيدين من خدماتها وفاقدي الرعاية الاجتماعية وأطفال الدور التابعة للدائرة، في إمارة الشارقة ومدنها، الحمرية والذيد وخورفكان ومليحة والمدام والبطائح وكلباء ودبا الحصن.