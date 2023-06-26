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شرطة دبي تحدد 6 مناطق لـ"مدفع عيد الأضحى"

شرطة دبي تحدد 6 مناطق لـ"مدفع عيد الأضحى"
26 يونيو 2023 16:00

 أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحديد 6 مناطق في الإمارة لتواجد مدفع عيد الأضحى المبارك.
وتقدم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع حيث سيتم توزيعها على المناطق المُخصصة.

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وأضاف اللواء عبد الله الغيثي" ان مدفع العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، وأن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.
من جانبه، أكد الرائد عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أن شرطة دبي اتخذت كافة الترتيبات والتحضيرات لفرق العمل في كل موقع من المواقع الستة التي وقع الاختيار عليها والمتمثلة في: مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مُصلى العيد في منطقة ند الشبا، مُصلى العيد في منطقة منخول، مُصلى العيد في منطقة البراحة، مُصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومُصلى العيد في منطقة أم سقيم. 

المصدر: وام
شرطة دبي
عيد الأضحى
دبي
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