«العين للتوزيع»: 1.8 مليون متر مكعّب من المياه للمساجد

أنجزت " ركة العين للتوزيع" وهي شركة تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بنجاح مشروع توفير المياه على نطاق واسع عبر تحديث تمديدات ولوازم المياه بوحدات عالية الكفاءة في المساجد بمختلف أنحاء منطقة العين انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه.

ساهم المشروع في توفير ما يقارب 1.8 مليون متر مكعّب من المياه اعتباراً من يناير 2021 وحتى اليوم، أي ما يقارب ثلث الاستهلاك السنوي الإجمالي للمياه في 999 مسجداً.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قام فريق من المتخصّصين والمهندسين في قسم إدارة الطلب في شركة العين للتوزيع باستبدال أكثر من 13,400 وحدة من تمديدات ولوازم المياه بوحدات عالية الكفاءة خلال الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر 2020.. وقامت جهة تقييم خارجية مستقلّة بتقييم نتائج هذا المشروع والإقرار بصحّة الوفورات التي ساهم في تحقيقها.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله علي الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع: "ندرك تماماً أنّ المياه تُعدّ مورداً حيوياً أساسياً يتعيّن علينا جميعاً استخدامه بطرق واعية ومسؤولة، كي نتمكّن من الحفاظ على الأمن المائي وتحقيق أهدافنا المرتبطة بالاستدامة.. ويسرّنا أن نعلن اليوم عن نجاحنا في تحديث ما يقارب ألف مسجد على مستوى منطقة العين، بما ساهم في توفير ما يكفي من المياه لملء أكثر من 700 حوض سباحة بمقاييس أولمبية.. ونؤكد أنّنا سنواصل اتخاذ مثل هذه الإجراءات الفعّالة لتوفير المياه وخدمة مجتمعنا والحفاظ على مواردنا المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.. ونحن فخورون جداً بهذا الإنجاز وما يضيفه من قيمة ملحوظة على مساعينا المرتبطة بالاستدامة”.

ومن المتوقّع أن يسهم هذا المشروع خلال السنوات العشر المقبلة في توفير ما يقارب 8 ملايين متر مكعّب من المياه، وذلك انسجاماً مع استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 والتي تهدف إلى خفض الاستهلاك الإجمالي للمياه في الإمارة بنسبة 32% بحلول عام 2030.