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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

أرشيفية
26 يونيو 2023 15:43

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك ، وحثت أولياء الأمور على  تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شراء الألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي  تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفيرها بأسعار بسيطة.

ودعت شرطة أبوظبي الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها الغير القانوني في  مختلف المناسبات.

ونبهت إلى مخاطر الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطرًا على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقته، كما تحدث أضرارًا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

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وناشدت الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التى تروج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي  ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام الألعاب النارية.

ودعت الجمهور عند معرفة بائعي الألعاب النارية ، أو أية معلومات بخصوصهم، إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 999 او خدمة أمان والتي  تتعامل مع البلاغ او الشكوى بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

 

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الألعاب النارية
عيد الأضحى
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