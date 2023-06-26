الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"صندوق الزكاة" يطلق حملة "زكاة الأنعام"

"صندوق الزكاة" يطلق حملة "زكاة الأنعام"
26 يونيو 2023 15:23

أطلق صندوق الزكاة حملة "زكاة الأنعام" بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة الإبل والبقر والغنم.

تضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة احتوت على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن بيه: الإمارات نموذج للتعايش
«الإمارات للإفتاء الشرعي» يناقش سياسة تصريح وترخيص ممارسي الإفتاء

وتضمنت الحملة الاستفادة من قاعدة بيانات الشركاء بإرسال رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني للتعريف بأهدافها مع رابط مباشر لحاسبة زكاة الأنعام على موقع صندوق الزكاة الإلكتروني.

وأوضح الصندوق أن حاسبة زكاة الأنعام عبارة عن برنامج يعد من الخدمات الرائدة التي يقدمها للمتعاملين من أصحاب الحلال من أجل تعريفهم بكيفية إخراج الزكاة الواجبة عليهم في حلالهم.

 

 

 

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
صندوق الزكاة
الزكاة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
الإمارات
محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©