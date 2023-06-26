"نقل عجمان" تضيف حافلات لأسطولها خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة النقل في عجمان اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكشفت عن مواعيد عمل منظومة النقل في الإمارة، والتي تضم النقل العام، والنقل البحري "عبرة عجمان"، وحافلة تحت الطلب، خلال إجازة العيد.

ووفرت الهيئة للمتعاملين قنوات ذكية لطلب خدمات التنقل بشكل سريع وسهل؛ إذ يمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق "route"، في حين تستقبل الهيئة الملاحظات على مدار الساعة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 600599997.

وقالت الهيئة إنها أضافت العديد من الحافلات لمنظومة النقل العام، بهدف تقليل الازدحام وتخفيف الضغط على الخطوط الداخلية والخارجية خلال أيام العيد المبارك، ولضمان رحلة نقل مريحة لمستخدمي الحافلات، موضحة أن مواعيد النقل البحري خلال إجازة العيد ستبدأ من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل في كافة محطات العبرة بما في ذلك الراشدية والزوراء والصفيا والمارينا.

وحول الرحلات السياحية للنقل البحري، بيّنت الهيئة أنها توفر رحلات متنوعة تشمل قصيرة المدة والتي تستغرق 10 دقائق، ورحلات لـ 30 دقيقة، وأخرى لمدة ساعة، بالإضافة إلى الجولات السياحية التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف، وجميعها تتميز بأسعار تنافسية.

وذكرت الهيئة أن أولى رحلات حافلات النقل العام للخطوط الداخلية خلال عطلة العيد ستنطلق في الساعة 6:00 صباحا وأن الرحلات ستستمر حتى منتصف الليل بمتوسط تردد 30 دقيقة، في حين ستبدأ رحلات الخطوط الخارجية من الساعة 5:45 صباحا وتستمر حتى منتصف الليل وبمتوسط تردد 42 دقيقة، لافتة إلى أنها مددت مواعيد رحلات النقل العام الداخلية والخارجية لتلبية الإقبال الكبير من قبل المستخدمين خلال أيام العيد.

وأوضحت الهيئة أن خدمة "حافلة تحت الطلب" ستكون متاحة خلال أيام العيد من الساعة 6:30 صباحا وحتى منتصف الليل، وأنه يمكن للمتعاملين طلب هذه الخدمة من خلال التطبيق الذكي "BOD" على الهواتف والأجهزة الذكية.