النقل المتكامل يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غداً وتستمر حتى 30 يونيو الجاري، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة اعتباراً من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الثلاثاء وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق الأول من يوليو المقبل كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وأكد المركز على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من يوم الغد على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم في الول من يوليو المقبل في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، أفاد المركز أن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

وبالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك" فستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة العيد.