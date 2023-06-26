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تخفيضات كبرى مع انطلاق "مفاجآت صيف دبي" بمراكز ماجد الفطيم

تخفيضات كبرى مع انطلاق "مفاجآت صيف دبي" بمراكز ماجد الفطيم
26 يونيو 2023 13:31

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" عن عودة عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" ضمن فعاليات اليوم الأول من "مفاجآت صيف دبي 2023 " التي ستنطلق 29 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا العرض - الذي يقام يوم 29 يونيو الجاري من الساعة 10 صباحاً الى 10 مساءً - إحدى الفعاليات المتميزة التي يترقبها المتسوقون كل عام للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق "ماجد الفطيم" في جميع أنحاء المدينة.

وتعد "مفاجآت صيف دبي" حدثا سنويا يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان دبي وزوارها خلال موسم الصيف حيث يقدم أجندة مليئة بالتخفيضات وفعاليات المأكولات اللذيذة والفعاليات والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والعديد من السحوبات مع فرص الفوز بجوائز قيمة.

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ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة تصل إلى 90% في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"سيتي سنتر الشندغة".

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة "ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلوواترز وسيتي ووك وطيران الإمارات وإينوك واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات" "سيتي سنتر مردف" "سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" "نخيل مول" "سوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" وذا أوتلت فيليدج.

المصدر: وام
ماجد الفطيم
عيد الأضحى
مفاجآت صيف دبي
دبي
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