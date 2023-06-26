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"أبوظبي للدفاع المدني" تحذر من مخاطر الألعاب النارية

"أبوظبي للدفاع المدني" تحذر من مخاطر الألعاب النارية
26 يونيو 2023 13:01

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الاضحى المبارك التي قد تصل إلى الاصابات الجسدية ومخاطر الحريق، موضحة أنها لا تشكل خطرًا على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق واصابات، كما تحدث أضرارًا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها، مؤكدة دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم.  

ودعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة بتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية في المنازل، وحثتهم على التعاون مع فرق الدفاع المدني بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999)، ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ والإسعاف وعدم التجمهر بمواقع الحوادث.

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وفق حسابات هيئة أبوظبي للدفاع المدني على مواقع التواصل، اليوم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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