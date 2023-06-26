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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مدغشقر بيوم استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مدغشقر بيوم استقلال بلاده
26 يونيو 2023 12:19

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندريه نيرينا راجولينا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستيان انتساي رئيس وزراء جمهورية مدغشقر.

المصدر: وام
مدغشقر
الإمارات
محمد بن زايد
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