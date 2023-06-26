حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة كلباء.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى: "جامعة كلباء"، وتُعرف باللغة الإنجليزية باسم: "University Of Kalba".

وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

كما نص المرسوم على أن تكون جامعة كلباء برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويصدر قانون بتنظيم الجامعة وكلياتها وأقسامها وإدارتها وكافة شؤونها.