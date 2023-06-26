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محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع
26 يونيو 2023 11:54

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (9) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبدالله خليفة المرّي، وعضوية: أحمد محمد رفيع، نائباً للرئيس، وأحمد حمدان بن دلموك، وعلي خلفان أحمد المنصوري، والدكتور منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، ومنى محمد عبدالله العامري، وممثلين عن كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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