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زايد بن حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام

زايد بن حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام
26 يونيو 2023 11:19

وجّه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، بالعمل على إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الإعلام، ودعم نمو الصناعات الإبداعية في الدولة؛ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وإسهامه في المنظومة الاقتصادية، وتوسيع حضوره في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد سموّه، خلال اجتماع مجلس الإمارات للإعلام الذي عَقده المجلس في قصر الوطن، على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، لدراسة وبحث مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن مستقبل قطاع الإعلام في الدولة، لتوحيد الرؤى ومواءمة التوجهات والسياسات والمتطلبات التي تدعم تطوير منظومة العمل الإعلامي وتُعزّز كفاءته.

كما أكد سموّه ضرورة أن ترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثوابت الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، كون قطاع الإعلام يُعد منظومة تعكس هوية الدولة ورسائلها الحضارية وأهدافها التنموية.

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وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، ومنها مناقشة التشريعات الناظمة للقطاع، ومستهدفات البرامج والمبادرات الإعلامية الرامية لتطوير الإعلام، وخصوصاً المرتبطة بالكوادر الإعلامية والإبداعية وتحفيز نجاحاتها وتنمية مهاراتها؛ للإسهام في تعزيز دورهم في إنجاح القطاع الإعلامي، وفق أفضل التوجُّهات الإعلامية العالمية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، وهم: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومنى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، ومحمد سعید الھامور الیماحي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الإمارات للإعلام
الإعلام
زايد بن حمدان
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