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فعاليات متنوعة بالظفرة خلال العيد

فعاليات متنوعة بالظفرة خلال العيد
26 يونيو 2023 10:29

أعلنت بلدية منطقة الظفرة، أن فرق التواجد البلدي التابعة لها أعدت مجموعة من الفعاليات ستنظمها في حدائق ومتنزهات مدن منطقة الظفرة كافة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتضمن مجموعة من العروض المتنوعة التي تسهم في إدخال الفرحة والسرور في نفوس سكان وزوار مدن المنطقة. 

وتتضمن الفعاليات تقديم المسابقات على المسرح، وتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور، بالإضافة إلى تخصيص مناطق لألعاب الأطفال وسوق للأسر المنتجة، فضلاً عن ركن الورش الترفيهية للأطفال التي تشمل الرسم على الوجه والتشكيل بالرمال وحضور شخصيات كرتونية، ومشاركة الفرق الشعبية وعروض الليزر والأضواء والألعاب النارية.

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بلدية الظفرة تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة العيد

وأوضحت البلدية أن الاحتفالات والفعاليات ستقام ابتداءً من أول ايام عيد الأضحى المبارك، ولمدة ثلاثة أيام في الحديقة العامة بمدينة زايد، وحديقة مدينة المغيرة، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي، والحديقة العامة بمدينة السلع، والحديقة العامة بمدينة دلما، حيث ستبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

المصدر: وام
الظفرة
العيد
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