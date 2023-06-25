فعاليات ترفيهية وثقافية في «صيف العين»

العين «وام»

تزامناً مع بدء العطلة الصيفية وعيد الأضحى، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، جدول فعالياتها وأنشطتها للموسم الصيفي في مدينة العين، متضمنةً العديد من الأنشطة الثقافية، لتعريف المهتمين بأنشطة الدائرة، وإطلاع مجتمع الزوار على الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في العين لقضاء عطلة صيفية ممتعة.

وأوضح آسر النيادي، اختصاصي برامج مجتمعية، أن أنشطة ترفيهية متنوعة تتزامن مع العطلة الصيفية في مدينة العين، من خلال برامج ثقافية وفنية متعددة، بهدف إتاحة الفرصة لأفراد العائلة كافة لقضاء أوقات ممتعة، تناسب كل منهم، وملء الوقت بما هو مفيد. وذكر النيادي أن ضمن هذه البرامج مخيم القطارة الصيفي، وبرنامج «حناء العيد»، بخلاف وجهات استثنائية يمكن زيارتها.