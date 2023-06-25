«ربع قرن» تبدأ رحلاتها الافتراضية بـ«مملكة إسبانيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أولى رحلاتها الافتراضية لمملكة إسبانيا، وذلك ضمن برنامج «ربع قرن والعالم»، والذي تجري فعالياته خلال الفترة من 3 يونيو إلى 27 أغسطس 2023، ويتيح لمنتسبيها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و18 عاماً، فرصة اكتشاف ثقافات وعادات وتقاليد العالم، عبر ورش تفاعلية.

وجاء اختيار مملكة إسبانيا لكونها غنية بالتراث والحضارة الإسلامية العريقة، ويتجلى أثر الحضارة الإسلامية على الهندسة المعمارية في العديد من معالمها كمسجد قرطبة، وقصر الحمراء في غرناطة. وعبَّرت عائشة مبارك ونورة المشتغل عن سعادتهما بالمشاركة في ورش مملكة إسبانيا وإعجابهما باللغة الإسبانية، خاصة وأنها تحوي بعض الكلمات المشابهة لمفردات في اللغة العربية.