حملة للتوعية بالتنمر الإلكتروني بين طلبة المدارس

دبي(الاتحاد)

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تنفيذ حملة توعوية مشتركة بالتعاون مع منظمة «Beat theCyber Bully» لمواجهة التنمر الإلكتروني ورفع وعي الطلبة وأولياء الأمر على امتداد الدولة، وتثقيفهم بمخاطر التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية من مختلف أشكاله. وشملت الحملة زيارة مجموعة من مدارس الدولة، وتنظيم ورش عمل تفاعلية للطلبة، ما يضمن اتباع نهج شامل لزيادة وعيهم حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة السلبية.

وقال عادل الريّس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في «دو»: «انطلاقاً من مكانتنا كمزود رقمي رائد لخدمات وحلول الاتصال، تهدف الحملة إلى تعزيز وعي طلبة المدارس وأولياء الأمور حول التنمر الإلكتروني، وتثقيفهم حول سُبُل التعامل على نحو سليم مع مختلف أشكاله».