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الإمارات

الإمارات تشارك في اجتماع «المستوطنات البشرية» بكينيا

المنصوري مترئساً وفد الدولة خلال الاجتماع (وام)
26 يونيو 2023 01:29

نيروبي (وام)

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شاركت الإمارات، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة «الهابيتات»، وذلك في مقره بالعاصمة الكينية، نيروبي، بحضور أصحاب المعالي المعنيين بالقطاع.
وترأس المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة في الاجتماع الذي ناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بالإسكان والتنمية الحضرية.
وألقى المنصوري البيان الوطني باسم دولة الإمارات والذي لقى ترحيباً من الأسرة الدولية في «الهابيتات»، كما شارك متحدثاً رئيساً في الجلسة الحوارية التي نظمتها دولة ماليزيا.
وأكد أن دولة الإمارات تقوم بخطوات متسارعة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفهومها في القطاعات كافة، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة مشيراً إلى أن جهود وفد الدولة نجحت في توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الإسكان مع عدد من وزراء الدول المشاركة، من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية.
وكشف عن ترشيح الإمارات للمجلس التنفيذي للدورة القادمة. وفي ختام المشاركة، تم التأكيد على دعم ملف منتدى وزراء الإسكان العرب المزمع عقده في ليبيا نهاية أكتوبر من العام الجاري.
التنمية الحضرية
على هامش المشاركة، عقد وفد دولة الإمارات على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة «الهابيتات»، اجتماعات مع دول المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، تم خلالها بحث التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد العربي، تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع دول المجموعة العربية للتأكيد على موقف الإمارات من الترشح لعضوية المجلس ورئاسة الجمعية العمومية، وبحث سبل التنسيق في العديد من المواضيع ذات الاهتمام، ودعم التمديد والمفاوضات مع الدول، وتوحيد التصويت للتمديد في المجموعة الآسيوية بما يدعم الملف الإماراتي.

الإمارات
كينيا
برنامج الشيخ زايد للإسكان
الأمم المتحدة
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