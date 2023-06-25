«تريندز» يستعرض التعاون مع مؤسسات سنغافورية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته المعرفية والثقافية في دول جنوب شرق آسيا بحلقة نقاشية وحوارات علمية مع ثلاث مؤسسات بحثية وأكاديمية في سنغافورة، ضمن جهوده لتعزيز التعاون والشراكة، وتقديم رؤية ثاقبة ومستنيرة للقضايا والتحديات العالمية من منظور استراتيجي، بما يسهم بحوارات ثقافية ومعرفية، إقليمياً وعالمياً.

وتركزت الحلقة النقاشية التي عقدت بين باحثي مركز تريندز وباحثي وطلاب معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية حول دور مراكز الفكر والبحث العلمي في دعم قضايا التغير المناخي، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي والوفد المرافق، وتحدث باحثو الجانبين حول رؤاهم وتصوراتهم حول قضية التغير المناخي، والحلول الناجعة لحماية كوكب الأرض. وأكدت الحلقة النقاشة الدور الكبير لمراكز الفكر والبحوث في العمل المناخي بشكل خاص والتنمية المستدامة بشكل عام، مشددين في الوقت نفسه على دور الشباب في ذلك. كما أوضحت الحلقة أن التغيرات المناخية تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه البشرية وتعوق عملية التنمية المستدامة. وعرض باحثو «تريندز» رؤاهم للحلول وجهود مركز تريندز المواكبة لمؤتمر كوب28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، مشيرين إلى رفع المركز شعار «المعرفة الخضراء»، وقالوا إن المؤتمر يشكل منصة ملهمة لطرح أفكار شبابية خلاقة في مسيرة العمل المناخي العالمي.