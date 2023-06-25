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مغير الخييلي: تحقيق جودة حياة المواطنين

مغير الخييلي
26 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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 ثمن معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال الدعم المتواصل لتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، ما يضمن توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: «تأتي الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليار درهم، يستفيد منها 1807 مواطنين ومواطنات على مستوى الإمارة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتؤكد نهج قيادتنا في تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون». وأكد الخييلي حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المنظومة الإسكانية في الإمارة، ودعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ما يُسهم في تلبية تطلعات واحتياجات المجتمع. وتقدّم معاليه بالتهنئة إلى جميع المستفيدين من الحزمة السكنية، والتي تشمل توزيع مساكن، وقروضاً سكنية، ومنحاً سكنية لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، ما يرفع قيمة المنافع السكنية إلى تم صرفها للمواطنين خلال العام الجاري إلى أكثر من 6 مليارات درهم، استفاد منها أكثر من 3600 مواطن في الإمارة.

مغير الخييلي
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
جودة حياة
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